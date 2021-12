Briga e Arianna Montefiori sposi “per mille anni” | l’emozione sui social

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Per”, scrivesui. I due da ieri non condividono altro: solo foto e video dal loro matrimonio, avvenuto ieri a Roma.si sono sposati in Vaticano. Hanno poi festeggiato con amici e parenti. Tra gli invitati anche qualche volto noto. Lui, un cantante apprezzato che – tra le tante esperienze – è passato anche per il talent show Amici di Maria De Filippi; lei, un’apprezzata attrice italiana. I due fanno coppia fissa da duecirca e hanno annunciato il loro matrimonio qualche settimana fa. Perquesto è un periodo particolarmente felice anche per quanto riguarda il suo percorso artistico. Ha appena rilasciato il nuovo disco di inediti, Lunga Vita, l’album con il quale ...