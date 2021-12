Brexit: il ministro britannico Frost si dimette (Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministro britannico per la Brexit David Frost si è dimesso a causa di dissapori con il premier Boris Johnson. Frost non sarebbe contento delle nuove restrizioni anti-Covid, degli ultimi aumenti delle tasse e del costo delle politiche ambientali. Le dimissioni di Frost segnano un duro colpo a Johnson, che si trova avvolto da numerose Leggi su periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilper laDavidsi è dimesso a causa di dissapori con il premier Boris Johnson.non sarebbe contento delle nuove restrizioni anti-Covid, degli ultimi aumenti delle tasse e del costo delle politiche ambientali. Le dimissioni disegnano un duro colpo a Johnson, che si trova avvolto da numerose

