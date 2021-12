Brescia-Cremona oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di domenica 19 dicembre 2021) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Germani Brescia-Vanoli basket Cremona, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, gli uomini di coach Magro cercano un risultato positivo per ritrovare fiducia e allontanare la parte bassa della classifica. Parte bassa dove si trovano gli avversari di questa giornata, che non vincono dal 31 ottobre. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone una diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE PROGRAMMA 12^ ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inGermani-Vanoli, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, gli uomini di coach Magro cercano un risultato positivo per ritrovare fiducia e allontanare la parte bassa della classifica. Parte bassa dove si trovano gli avversari di questa giornata, che non vincono dal 31 ottobre. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di domenica 19 dicembre. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi propone unatestuale. SEGUI LATESTUALE PROGRAMMA 12^ ...

