Bonus tv, ecco come fare per averlo. Inutilizzato il 40% dello stanziamento per incentivare la rottamazione degli apparecchi (Di domenica 19 dicembre 2021) Con la tredicesima si cambia programma. Anzi si cambia televisore. Secondo l’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati (Aires), non sono pochi gli italiani che stanno approfittando della gratifica natalizia per cambiare apparecchio televisivo. Con tanto di Bonus rottamazione in regalo. Al momento c’è ancora un importante plafond da sfruttare: è stato utilizzato infatti il 60% dei fondi (250 milioni) messi a disposizione dal governo per agevolare la rottamazione delle vecchie tv. Ci sono quindi circa 100 milioni ancora disponibili. “Ma se si continua al passo di 12mila nuovi apparecchi al giorno, il denaro finirà per inizio marzo”, spiega Luigi Gabriele, numero uno di Consumerismo no profit. Possibile allora che il governo rinnovi il Bonus? “Abbiamo chiesto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Con la tredicesima si cambia programma. Anzi si cambia televisore. Secondo l’Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati (Aires), non sono pochi gli italiani che stanno approfittando della gratifica natalizia per cambiareo televisivo. Con tanto diin regalo. Al momento c’è ancora un importante plafond da sfruttare: è stato utilizzato infatti il 60% dei fondi (250 milioni) messi a disposizione dal governo per agevolare ladelle vecchie tv. Ci sono quindi circa 100 milioni ancora disponibili. “Ma se si continua al passo di 12mila nuovial giorno, il denaro finirà per inizio marzo”, spiega Luigi Gabriele, numero uno di Consumerismo no profit. Possibile allora che il governo rinnovi il? “Abbiamo chiesto che ...

Advertising

VinciEmanuela : Un 'bonus psicologico' da 1600 euro: ecco chi potrà beneficiarne. Certo che se non pagano nemmeno le casse integraz… - newsfinanza : Tasse, bollette a rate e bonus tv: ecco le novità nella manovra 2022 - fisco24_info : Bonus mobili 2021, ultime due settimane per richiederlo. Ecco come fare: Tra le modifiche che potrebbero essere int… - quotidianodirg : #Italia #anziani Bonus Tv 2022 e decoder gratis per anziani: ecco le ultime novità - msn_italia : Un 'bonus psicologico' da 1600 euro: ecco chi potrà beneficiarne -