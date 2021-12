Bologna: maxi rissa tra giovani in zona universitaria, volano sedie e pugni (Di domenica 19 dicembre 2021) Venerdì notte è scoppiata una violenta rissa tra giovani a Bologna, in via Zamboni. Il video sconvolgente fatto da un presente riprende i ragazzi mentre si colpiscono con sedie, pugni e calci. Nella nottata di venerdì è scoppiata una maxi rissa tra dei giovani a Bologna, nella zona universitaria, in via Zamboni. Uno dei presenti ha ripreso l’accaduto in un video che mostra la violenza, apparentemente immotivata, tra diversi ragazzi che si colpiscono con sedie, pugni e calci. (screenshot video)Episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti ed allarmanti: anche a Paladina, nella notte di ieri, è scoppiata una rissa all’uscita ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021) Venerdì notte è scoppiata una violentatra, in via Zamboni. Il video sconvolgente fatto da un presente riprende i ragazzi mentre si colpiscono cone calci. Nella nottata di venerdì è scoppiata unatra dei, nella, in via Zamboni. Uno dei presenti ha ripreso l’accaduto in un video che mostra la violenza, apparentemente immotivata, tra diversi ragazzi che si colpiscono cone calci. (screenshot video)Episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti ed allarmanti: anche a Paladina, nella notte di ieri, è scoppiata unaall’uscita ...

