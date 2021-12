Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di domenica 19 dicembre

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilriguardante l’emergenza Coronavirus in, aggiornato a192021. Di seguito i dati pubblicati dalla Regione in merito all’impatto del Covid-19 sul territorio campano, con Napoli capoluogo e centro maggiormente in pericolo per densità popolazionale; situazione in evoluzione continua, ma da valutare con attenzione. Nella giornata di, in particolare, si registrano 2.006 nuovi, 2, 38.324 tamponi totali, 31 ricoverati in terapia intensiva, 423 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

simonamancini24 : RT @SkyTG24: Covid #Campania, il bollettino: 2.006 nuovi casi su 38.324 test - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 2.006 nuovi casi su 38.324 test - fisco24_info : Covid oggi Campania, 2.006 contagi: bollettino 19 dicembre: Numeri covid del bollettino, 2 morti… - italiaserait : Covid oggi Campania, 2.006 contagi: bollettino 19 dicembre - napolista : Campania, 2006 positivi. Il tasso e i ricoveri in terapia intensiva invariati rispetto a ieri Il bollettino. I tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Campania

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.006 positivi su 38.324 tamponi esaminati , 250 in meno di ieri con 5.102 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo ...Il. I test effettuati sono 38.324 test. Si contano altri 2 morti. Occupati cinque posti letto in più in degenza ordinaria L'Unità di Crisi della Regioneha diramato ilquotidiano con i dati epidemiologici. I positivi del giorno sono 2.006, calcolati su 38.324 test. Il tasso si mantiene stabile al 5,2% come ieri . Si contano altri 2 ...Il bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus in Campania, aggiornato a oggi, domenica 19 dicembre 2021. Di seguito i dati pubblicati dalla Regione in merito all’impatto del Covid-19 sul territori ...Sono 2.006 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 38.324 test. Se ieri l’indice di contagio era pari al 5,19%, oggi sale al 5,23%. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità d ...