Bollette luce e gas, come azzerare le commissioni: il trucco anti-stangata, ecco le cifre (Di domenica 19 dicembre 2021) Inesorabile, annunciata e attesa, sta per arrivare una maxi-stangata sulle Bollette di luce e gas: le percentuali di incremento fanno paura, soprattutto sul lungo periodo. Un rincaro che peserà sulle famiglie e anche sulle aziende, tanto che vi sono concreti timori sugli effetti che una simile esplosione dei prezzi possa avere su licenziamenti e occupazione. E così, per quel che si può, si prova a risparmiare, magari cambiando le abitudini domestiche, prendendo piccoli accorgimenti: insomma, ci si fa furbi per risparmiare denaro. Ma non ci sono solo le abitudini domestiche che possono essere modificate con costrutto, ma anche quelle relative alla modalità di pagamento delle Bollette, che spesso e volentieri saldiamo negli uffici postali o nelle tabaccherie, con annessa perdita di tempo a causa di file spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Inesorabile, annunciata e attesa, sta per arrivare una maxi-sulledie gas: le percentuali di incremento fanno paura, soprattutto sul lungo periodo. Un rincaro che peserà sulle famiglie e anche sulle aziende, tanto che vi sono concreti timori sugli effetti che una simile esplosione dei prezzi possa avere su licenziamenti e occupazione. E così, per quel che si può, si prova a risparmiare, magari cambiando le abitudini domestiche, prendendo piccoli accorgimenti: insomma, ci si fa furbi per risparmiare denaro. Ma non ci sono solo le abitudini domestiche che possono essere modificate con costrutto, ma anche quelle relative alla modalità di pagamento delle, che spesso e volentieri saldiamo negli uffici postali o nelle tabaccherie, con annessa perdita di tempo a causa di file spesso ...

