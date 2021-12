Blitz delle forze dell’ordine: arrestato latitante di Afragola. Il nome (Di domenica 19 dicembre 2021) arrestato latitante di Afragola: si tratta di Giovanni Forte, 44enne, preso grazie a un’operazione portata a termine dai carabinieri e dagli agenti di polizia locale. L’uomo era a Morlupo, in auto insieme ad alcuni familiari: ha tentato la fuga, risultata vana. arrestato latitante ad Afragola I carabinieri della stazione di Afragola, in collaborazione con gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 19 dicembre 2021)di: si tratta di Giovanni Forte, 44enne, preso grazie a un’operazione portata a termine dai carabinieri e dagli agenti di polizia locale. L’uomo era a Morlupo, in auto insieme ad alcuni familiari: ha tentato la fuga, risultata vana.adI carabinieri della stazione di, in collaborazione con gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

megauserz : Appena finito di ascoltare #GVESVS di @THEREALGUE. Sixpm ha fatto delle produzioni della madonna. Bello il ritorne… - Mary01300625 : Personalmente per me non è libertà se mentre mangio una pizza mi ritrovo il blitz delle forze dell'ordine. - LetiziaFirenze : Vendeva prodotti repellenti con dentro un pericoloso insetticida: blitz delle fiamme gialle in un negozio - Toscana… - Beatric04906159 : RT @maryfagi: @AntonelloAng E la sanificazione delle spiagge? E il blitz della polizia sul terrazzo dove la famiglia pranzava? E il covid… - rep_roma : Blitz di Extinction Rebellion sul viadotto della Magliana, identificati gli otto attivisti [di Luca Monaco] [aggior… -