Blitz dei medici No Vax all'assemblea dell'Ordine: insulti e spintoni (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Bagarre durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma. Una cinquantina di sanitari ha interrotto l'incontro, protestando contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) commenta Bagarre durante l'deia Roma. Una cinquantina di sanitari ha interrotto l'incontro, protestando contro l'obbligatorietà del vaccino e la sospensione dei sanitari ...

Advertising

LaStampa : Blitz a Roma dei medici No Vax all'assemblea dell'Ordine - ciropellegrino : La polizia locale di #Milano butta via coperte e materassi dei senzatetto: il blitz nei tunnel in Centrale. Video… - iolanda_pitti : RT @larampait: (VIDEO) Blitz #medici #novax al #congresso dell'Ordine dei medici: 'Vergogna, mafiosi'. Sono volati insulti e anche qualche… - free_trought : RT @MediasetTgcom24: Blitz dei medici No Vax all'assemblea dell'Ordine a Roma: insulti e spintoni, interviene la polizia #covid https://t.… - larampait : (VIDEO) Blitz #medici #novax al #congresso dell'Ordine dei medici: 'Vergogna, mafiosi'. Sono volati insulti e anche… -