Blanca, anticipazioni 5^ puntata 20 dicembre: un caso difficile

La Fiction Blanca con protagonista una poliziotta non vedente, torna lunedì 20 dicembre con la quinta puntata intitolata Macchie. In questo episodio la Ferrando e Liguori indagheranno su un difficile caso di scomparsa che porterà l'ispettore a dover fare i conti con il passato ed il suo difficile rapporto con la madre Livia. Nel frattempo, la giovane sarà sempre più in pericolo a causa del suo amico Nanni, il quale la spia da settimane tramite una telecamera e che sarà pronto a farle del male.

Fiction Blanca, trama 20 dicembre: Liguori fa i conti con il passato

La quinta puntata di Blanca in onda lunedì 20 dicembre in prima serata, vedrà Liguori e la Ferrando indagare su un difficile

