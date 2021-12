Biscottoni della nonna ottimi per l’inzuppo e per merenda!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 dicembre 2021) Le ciambelle sono un dolce amato soprattutto dai bambini, ma anche gli adulti non si tirano indietro se hanno l’occasione di poterne gustare una. La ricetta di oggi vi svela come prepararle in versione rustica e con la pasta frolla. Il loro gusto intenso e travolgente vi farà immediatamente desiderare di prenderne subito un’altra. Proseguendo nella lettura troverete l’elenco degli ingredienti che dovete procurarvi e il procedimento esatto per la realizzazione di questa ricetta. Ingredienti 500 gr di Farina 00 110 gr di Zucchero di canna 40 gr di Zucchero 40 gr di burro morbido oppure 80 ml di olio di semi di girasole 30 ml di Latte intero 2 cucchiai di Estratto di vaniglia 2 Uova 1 cucchiaino di lievito per dolci 1 limone zucchero semolato per finire Procedimento Prendete una terrina e setacciate all’interno la farina e il lievito per dolci. Una volta eseguita questa azione, ...