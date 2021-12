Biennale d’arte contemporanea, dopo 100 anni Napoli ci riprova. Martedì 21 la presentazione (Di domenica 19 dicembre 2021) Rilanciare la Biennale d’arte di Napoli 100 anni dopo. si svolgerà Martedì 21 dicembre alle ore 10 al al Teatro Sancarluccio di Napoli la conferenza stampa di presentazione del progetto “Esposizione Biennale d’arte contemporanea del Mediterraneo – Bacmed”. Il progetto vuole riproporre l’Esposizione Nazionale Biennale d’arte Città di Napoli (il cui presidente onorario fu Benedetto Croce) che si svolse a Palazzo Reale tra il maggio e l’ottobre 1921 con l’intento di “mettere in prima evidenza l’attività artistica contemporanea di ogni parte d’Italia, senza preferenze di scuola o maniera” ma non ebbe seguito, lasciando il campo aperto alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 dicembre 2021) Rilanciare ladi100. si svolgerà21 dicembre alle ore 10 al al Teatro Sancarluccio dila conferenza stampa didel progetto “Esposizionedel Mediterraneo – Bacmed”. Il progetto vuole riproporre l’Esposizione NazionaleCittà di(il cui presidente onorario fu Benedetto Croce) che si svolse a Palazzo Reale tra il maggio e l’ottobre 1921 con l’intento di “mettere in prima evidenza l’attività artisticadi ogni parte d’Italia, senza preferenze di scuola o maniera” ma non ebbe seguito, lasciando il campo aperto alla ...

Advertising

caterin01718464 : RT @eziobosso: Sarà presentato nella categoria Fuori Concorso alla 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica La Biennale di Venezia… - sehmagazine : Il 17 dicembre allo IED #Cagliari protagonista del secondo appuntamento di IED Talk a Villa Satta è l’artista visiv… - dario39355099 : @Semreh10 Ecco, un po'delle opere d'arte da biennale di Venezia: ' Uomo su divano!' 'Uomo pensante su divano!' E così via! - la_Biennale : Cerchi il regalo perfetto per un amante dell'arte? Non lasciarti sfuggire la promozione EARLY BIRD per la… - HopesVenice : #Venezia ?? Trascorri la tua vacanza vicino alla Biennale d'Arte e piazza San Marco ???? Benvenuti ai pelosi ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Biennale d’arte Biennale Arte 2022 | Al via la vendita dei biglietti per la Biennale Arte 2022 La Biennale di Venezia