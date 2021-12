Biathlon, IBU Cup 2021-2022: Italia terza nella staffetta mista di Obertilliach! (Di domenica 19 dicembre 2021) Podio Italiano nella prima staffetta mista stagionale di IBU Cup 2021-2022 di Biathlon, andata in scena oggi ad Obertiliach, in Austria: successo per la Russia davanti alla Norvegia, ma al terzo posto si piazza l’Italia di Beatrice Trabucchi, Michela Carrara, Didier Bionaz e Dominik Windisch. Il quartetto russo utilizza sei ricariche, tutte a terra, e vince in 1:05:58.5, davanti alla Norvegia, che usa otto ricariche (5 a terra, 3 in piedi), seconda a 54.8, mentre a completare il podio c’è l’Italia, terza in solitaria, che usa nove ricariche (quattro a terra e cinque in piedi) e termina a 1:26.5. staffetta mista IBU CUP 1 RUSSIA (0+6 0+0) 0+6 1:05:58.5 2 NORVEGIA (0+5 0+3) 0+8 +54.83 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Podionoprimastagionale di IBU Cupdi, andata in scena oggi ad Obertiliach, in Austria: successo per la Russia davanti alla Norvegia, ma al terzo posto si piazza l’di Beatrice Trabucchi, Michela Carrara, Didier Bionaz e Dominik Windisch. Il quartetto russo utilizza sei ricariche, tutte a terra, e vince in 1:05:58.5, davanti alla Norvegia, che usa otto ricariche (5 a terra, 3 in piedi), seconda a 54.8, mentre a completare il podio c’è l’in solitaria, che usa nove ricariche (quattro a terra e cinque in piedi) e termina a 1:26.5.IBU CUP 1 RUSSIA (0+6 0+0) 0+6 1:05:58.5 2 NORVEGIA (0+5 0+3) 0+8 +54.83 ...

