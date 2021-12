Biathlon, Elvira Öberg vince anche la mass start femminile ad Annecy-Le Grand Bornand. Ottima Wierer 4a, Vittozzi è 27ma (Di domenica 19 dicembre 2021) “Les jeux sont faits. Rien ne va plus”. Allo Stade de Biathlon Sylvie Becaert è andata in scena la mass start femminile, prova valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022. Nella prova dei quattro poligoni dell’Alta Savoia lo spettacolo non è affatto mancato e per le atlete con carabina e sci stretti si è dovuto fare i conti con quel che era rimasto dopo un’intensa successione di gare ad Annecy-Le Grand Bornand. Di benzina nel suo ‘serbatoio’ ne aveva ancora molta la svedese Elvira Öberg. Dopo il primo successo in carriera di ieri nell’inseguimento, è arrivato il bis nella prova con partenza in linea. Öberg, dopo aver accumulato due errori equamente distribuiti nelle prime due serie, si è ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) “Les jeux sont faits. Rien ne va plus”. Allo Stade deSylvie Becaert è andata in scena la, prova valida per la Coppa del Mondo di2021-2022. Nella prova dei quattro poligoni dell’Alta Savoia lo spettacolo non è affatto mancato e per le atlete con carabina e sci stretti si è dovuto fare i conti con quel che era rimasto dopo un’intensa successione di gare ad-Le. Di benzina nel suo ‘serbatoio’ ne aveva ancora molta la svedese. Dopo il primo successo in carriera di ieri nell’inseguimento, è arrivato il bis nella prova con partenza in linea., dopo aver accumulato due errori equamente distribuiti nelle prime due serie, si è ...

