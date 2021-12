Bianca Guaccero mostra il “suo lato migliore” | fan rimasti a bocca aperta – FOTO

(Di domenica 19 dicembre 2021) La conduttrice di Detto Fatto lascia senza fiato e a rischio coronarie i tanti fan sul web.pubblica unache non è decisamente per i deboli di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ByCiro1 : RT @dea_channel: la divina Bianca Guaccero ovviamente in total white ?????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Bianca Guaccero invece ha scelto il rosso @bianca_guaccero ?????????????? - ritad318hotmai1 : @TvTalk_Rai @RaiDue @CinziaBancone @sebapucc @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @bianca_guaccero @gmagalli… - Karis24IT : @TvTalk_Rai @RaiDue @CinziaBancone @sebapucc @RaiTre @MaxBernardini @SilviaMottaTV @bianca_guaccero @gmagalli… - dea_channel : la divina Bianca Guaccero invece ha scelto il rosso @bianca_guaccero ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

ha fatto viaggiare l'immaginazione dei fan mostrandosi con una mise total white rovente: la visione è indimenticabile. Essere sensuali anche con i pantaloni?ne è l'...ha lasciato senza parole milioni di fan. La scena a alla quale il pubblico ha assistiti è stata inaspettata. Nata a Bitonto (Bari) nel 1981, la conduttriceè molto ...Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia in lacrime: ecco cos'è successo in diretta Nella puntata di oggi di Detto Fatto, mercoledì 8 dicembre, Bianca Guaccero è scoppia a piangere non riuscendo a tratten ...Le novità della programmazione Rai per le feste natalizie 2021: stop di una settimana per Il Paradiso 6, si ferma Detto Fatto ...