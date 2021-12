"Berlusconi teme di finire come me al Quirinale?", Prodi scherza e da' una sberletta al cronista (Di domenica 19 dicembre 2021) Siparietto tra l'ex presidente del consiglio Romano Prodi ed un giornalista, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' cattolica di Milano. "Che consiglio da a Berlusconi", ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Siparietto tra l'ex presidente del consiglio Romanoed un giornalista, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' cattolica di Milano. "Che consiglio da a", ...

Advertising

rep_milano : Quirinale, Prodi: 'Berlusconi teme di finire come me? La cosa mi lascia indifferente' - ZenatiDavide : La previsione di Romani Prodi: “Berlusconi presidente della Repubblica? Sono sicuro che non ce la farà”: “Berluscon… - pigherino : Confusione mentale Coerenza 0 Peggio di Salvini di una volta 1 Ora dice:elezioni sia che Draghi vada o meno al Coll… - serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: FUGA DALLA GIUSTIZIA Arcore evoca il precedente di Oscar Luigi, indagato per lo scandalo Sisde mentre era già presideN… - tavano_anna : Quirinale, nel M5S c'è chi teme 'fronda' pro Berlusconi -