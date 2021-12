Benevento-Monza, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Benevento-Monza in campo questa sera alle 18.30 per la 18a giornata del campionato di Serie B 21-22 al “Vigorito”, in quello che è il big-match del turno. Entrambe le formazioni sono appollaiate nei primi posti in classifica con 31 punti. Vincere oggi, equivarrebbe a lanciare un importante segnale in chiave promozione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità di Benevento-Monza I giallorossi, dopo la sfida persa in trasferta sul campo del Pisa (1-0), si sono rimboccati le maniche e hanno messo in fila 4 importanti vittorie, battendo in sequenza la Reggina (4-0), il LR Vicenza (3-2), il Pordenone (2-1) e, lo scorso weekend, la Ternana in trasferta per 2-0 (doppietta vincente di Lapadula). In casa la squadra allenata da Caserta, ha conquistato 17 punti in 9 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)in campo questa sera alle 18.30 per la 18a giornata del campionato diB 21-22 al “Vigorito”, in quello che è il big-match del turno. Entrambe lesono appollaiate nei primi posti in classifica con 31 punti. Vincere oggi, equivarrebbe a lanciare un importante segnale in chiave promozione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diI giallorossi, dopo la sfida persa in trasferta sul campo del Pisa (1-0), si sono rimboccati le maniche e hanno messo in fila 4 importanti vittorie, battendo in sequenza la Reggina (4-0), il LR Vicenza (3-2), il Pordenone (2-1) e, lo scorso weekend, la Ternana in trasferta per 2-0 (doppietta vincente di Lapadula). In casa la squadra allenata da Caserta, ha conquistato 17 punti in 9 ...

