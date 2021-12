Beautiful anticipazioni settimanali dal 20 al 24 dicembre: Liam scopre il manichino di Hope (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa succederà nelle anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda la settimana dal 20 al 24 dicembre: Thomas continua a comportarsi in maniera molto strana. La sua ossessione per Hope non è passata. Ad accorgersi di questa sua ‘malattia’ ci sono anche Finn e soprattuto Liam che scoprirà con i suoi occhi che Thomas è pazzo di Hope tanto da avere un suo manichino a immagine e somiglianza a casa sua. Paris intanto è interessa a Zende. Peccato che piaccia anche a sua sorella Zoe… Thomas continua a essere ossessionato da Hope tanto da rubare in azienda lo scatolone contenente il manichino fatto a immagine e somiglianza della ragazza che continua ad amare e che vorrebbe a tutti i costi sua. Ma la sparizione del ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa succederà nelledelle puntate diche andranno in onda la settimana dal 20 al 24: Thomas continua a comportarsi in maniera molto strana. La sua ossessione pernon è passata. Ad accorgersi di questa sua ‘malattia’ ci sono anche Finn e soprattutoche scoprirà con i suoi occhi che Thomas è pazzo ditanto da avere un suoa immagine e somiglianza a casa sua. Paris intanto è interessa a Zende. Peccato che piaccia anche a sua sorella Zoe… Thomas continua a essere ossessionato datanto da rubare in azienda lo scatolone contenente ilfatto a immagine e somiglianza della ragazza che continua ad amare e che vorrebbe a tutti i costi sua. Ma la sparizione del ...

