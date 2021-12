Beautiful, anticipazioni: Brooke in crisi, un ritorno dal passato cambia tutto (Di domenica 19 dicembre 2021) . Clamorose novità in arrivo nei nuovi episodi della soap in onda negli Stati Uniti I numeri non mentono: Beautiful è la soap opera più longeva e seguita al mondo nella storia della televisione. In oltre trent’anni di programmazione, almeno in Italia, la saga made in Usa soap ha fatto registrare ascolti straordinari e inarrivabili per chiunque. La prima puntata di Beautiful nel nostro Paese è andata in onda il 4 giugno 1990 su Raidue che ha continuato a tramettere la soap per i primi quattro anni. Nel 1994 i diritti sono stati acquistati da Mediaset che da allora trasmette Beautiful ininterrottamente. Brooke e Ridge di BeautifulDopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di telespettatori che ogni giorno ... Leggi su topicnews (Di domenica 19 dicembre 2021) . Clamorose novità in arrivo nei nuovi episodi della soap in onda negli Stati Uniti I numeri non mentono:è la soap opera più longeva e seguita al mondo nella storia della televisione. In oltre trent’anni di programmazione, almeno in Italia, la saga made in Usa soap ha fatto registrare ascolti straordinari e inarrivabili per chiunque. La prima puntata dinel nostro Paese è andata in onda il 4 giugno 1990 su Raidue che ha continuato a tramettere la soap per i primi quattro anni. Nel 1994 i diritti sono stati acquistati da Mediaset che da allora trasmetteininterrottamente.e Ridge diDopo 31 anni dalla prima puntata,è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di telespettatori che ogni giorno ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni settimanali dal 20 al 24 dicembre: Liam scopre il manichino di Hope - #Beautiful… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni 17 dicembre: la vendetta di Eric nei confronti di Quinn - infoitcultura : Beautiful anticipazioni 18 dicembre: un nuovo amore in arrivo per Zende - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: la follia di Thomas rappresenta un pericolo per Liam? - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: Steffy dà fiducia a Thomas, ma Hope… -