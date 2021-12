Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: Charlie cerca il manichino di Hope. Liam e Finn preoccupati per lei e Thomas (Di domenica 19 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 20 dicembre: la puntata di domani sarà incentrata sul manichino di Hope e sull’ossessione di Thomas per la giovane. Vediamo nei dettagli. Charlie in ansia a causa di Thomas Charlie, angosciato, continua a cercare alla Forrester Creations lo scatolone che conteneva il manichino di Hope per la “Hope for Future”. L’uomo non sa che l’ha portato via Thomas, per tenerselo in casa! Liam e Finn discutono di Thomas e Hope Come sappiamo, Liam si reca da Steffy per vedere la piccola Kelly e a casa della ex trova Finn. I due si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 19 dicembre 2021)20: la puntata di domani sarà incentrata suldie sull’ossessione diper la giovane. Vediamo nei dettagli.in ansia a causa di, angosciato, continua are alla Forrester Creations lo scatolone che conteneva ildiper la “for Future”. L’uomo non sa che l’ha portato via, per tenerselo in casa!discutono diCome sappiamo,si reca da Steffy per vedere la piccola Kelly e a casa della ex trova. I due si ...

