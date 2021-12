Beach volley, Mondiali Under 21. Viscovich/Dal Corso esagerati! E’ finale iridata con Ahman/Hellvig (Di domenica 19 dicembre 2021) Tre anni dopo Windisch/Di Silvestre c’è una coppia italiana nella finale del campionato del mondo di Beach volley riservato agli Under 21 in programma a Phuket in Thailandia. Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso completano l’opera e volano all’ultimo atto del torneo iridato e alle 8.15 saranno in campo per affrontare i favoritissimi della vigilia, che tali restano, gli svedesi Ahman ed Hellvig, con cui gli azzurri si erano anche allenati il giorno prima dell’inizio del Mondiale. Un’impresa vera, genuina della coppia azzurra che conferma la bontà del vivaio maschile italiano guidato da Ettore Marcovecchio. Viscovich/Dal Corso in semifinale hanno superato 2-1 la coppia russa Veretiuk/Akhipov al termine ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Tre anni dopo Windisch/Di Silvestre c’è una coppia italiana nelladel campionato del mondo diriservato agli21 in programma a Phuket in Thailandia. Marcoe Gianluca Dalcompletano l’opera e volano all’ultimo atto del torneo iridato e alle 8.15 saranno in campo per affrontare i favoritissimi della vigilia, che tali restano, gli svedesied, con cui gli azzurri si erano anche allenati il giorno prima dell’inizio del Mondiale. Un’impresa vera, genuina della coppia azzurra che conferma la bontà del vivaio maschile italiano guidato da Ettore Marcovecchio./Dalin semihanno superato 2-1 la coppia russa Veretiuk/Akhipov al termine ...

