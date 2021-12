Beach volley, Mondiali Under 21. Italia d’argento! Viscovich/Dal Corso battuti al tie break da Ahman/Hellvig (Di domenica 19 dicembre 2021) Un argento che vale oro quello ottenuto da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich al Mondiale Under 21 di Phuket in Thailandia che eguaglia il risultato ottenuto tre anni fa Windisch/Di Silvestre e che lancia al meglio il prossimo triennio olimpico per il Beach volley maschile azzurro. Hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, in finale, i favoritissimi svedesi Ahman/Hellvig, individuati da tutti gli addetti ai lavori come una delle future coppie di riferimento del Beach volley mondiale, per battere 2-1 la coppia Italiana che merita solo applausi per la qualità di gioco espressa e per il carattere mostrato in campo. Poche ore dopo la battaglia durissima in semifinale contro i russi Veretiuk/Arkhipov, la coppia ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Un argento che vale oro quello ottenuto da Gianluca Dale Marcoal Mondiale21 di Phuket in Thailandia che eguaglia il risultato ottenuto tre anni fa Windisch/Di Silvestre e che lancia al meglio il prossimo triennio olimpico per ilmaschile azzurro. Hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, in finale, i favoritissimi svedesi, individuati da tutti gli addetti ai lavori come una delle future coppie di riferimento delmondiale, per battere 2-1 la coppiana che merita solo applausi per la qualità di gioco espressa e per il carattere mostrato in campo. Poche ore dopo la battaglia durissima in semifinale contro i russi Veretiuk/Arkhipov, la coppia ...

