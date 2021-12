Basta attese, il presidente sia eletto dal popolo: Roberto Formigoni, una frustata "quirinalizia" (Di domenica 19 dicembre 2021) Da tempo si capiva che l'opinione stava diventando prevalente. Ma i media di sinistra, egemoni nel nostro Paese, erano riusciti finora a tenerla nascosta o sotto traccia. Ora è divenuto impossibile: è chiaro che gli italiani preferiscono eleggere direttamente il presidente della Repubblica, anzi il parere è prevalente (quasi 3 italiani su 4) in tutte le fasce d'età e in tutti gli agglomerati politici. A rivelarlo è uno studio di prossima pubblicazione curato dall'Università di Urbino. La percentuale dei favorevoli é aumentata con la recente pandemia e il bisogno di stringersi attorno a un "capo" che dia sicurezza, ma era maggioritaria da tempo. Possiamo ragionevolmente affermare che il prossimo presidente della Repubblica, che sarà eletto tra circa due mesi, sarà l'ultimo a essere deciso dai giochi dei partiti. Dopodichè, largo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Da tempo si capiva che l'opinione stava diventando prevalente. Ma i media di sinistra, egemoni nel nostro Paese, erano riusciti finora a tenerla nascosta o sotto traccia. Ora è divenuto impossibile: è chiaro che gli italiani preferiscono eleggere direttamente ildella Repubblica, anzi il parere è prevalente (quasi 3 italiani su 4) in tutte le fasce d'età e in tutti gli agglomerati politici. A rivelarlo è uno studio di prossima pubblicazione curato dall'Università di Urbino. La percentuale dei favorevoli é aumentata con la recente pandemia e il bisogno di stringersi attorno a un "capo" che dia sicurezza, ma era maggioritaria da tempo. Possiamo ragionevolmente affermare che il prossimodella Repubblica, che saràtra circa due mesi, sarà l'ultimo a essere deciso dai giochi dei partiti. Dopodichè, largo al ...

