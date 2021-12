Basket | Serie A1 2021 2022 | Brindisi subisce la clamorosa rimonta di Treviso ma la vince all’over time

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Happy Casaprevale per 99-95 sulla Nutribulletal termine di una partita emozionante finita solamente dopo un over. Succede di tutto nella sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. I pugliesi erano avanti di ben undici lunghezze ad un minuto dal termine ma, complice qualche scelta errata di troppo, hanno subito ladegli avversari. Qusesti hanno trovato l’aggancio ad un secondo dal termine grazie alla tripla di Russell. Al supplementare, però, gli uomini di Vitucci hanno fatto loro la partita, loro che nonvano in campionato da ben tre match. Prestazioni clamorose per Nick Perkins (25 punti) da una parte e Tomas Dimsa (26 punti) ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 11 vittorie consecutive si ferma la corsa dell'Olimpia Milano: l'Allianz Trieste vince il lunch match ??????… - pesaronews : 12^ giornata Serie A: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-72 - sportface2016 : #Basket | #SerieA1, succede di tutto al PalaPentassuglia: #Brindisi subisce la clamorosa rimonta di #Treviso nel fi… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 49-38 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #49-38 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 61-57 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #61-57 #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

Il video con gli highlights di Brescia - Cremona 86 - 73 , sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato diA1 2021/2022 di. Tutto estremamente facile per i padroni di casa al PalaLeonessa. La formazione lombarda domina letteralmente i primi due quarti chiudendo il primo tempo in vantaggio ...2021 - 2022B Girone C Tabellino partita Luiss Roma - GiulianovaSquadra in casa Luiss Roma Squadra avversaria GiulianovaSeconda vittoria consecutiva per la Luiss Roma che ...L'Happy Casa Brindisi batte dopo un over time per 99-95 la Nutribullet Treviso nella sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 di basket.Passo falso casalingo della Giulia Basket Giulianova che è stata sconfitta sul parquet amico del PalaCastrum dalla Luiss Roma con il punteggio finale di 77-83. I ragazzi di coach Foglietti, ...