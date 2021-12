Basket | Serie A1 2021 2022 | Brindisi subisce la clamorosa rimonta d Treviso ma la vince all’over time

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Happy Casaprevale per 99-95 sulla Nutribulletal termine di una partita emozionante finita solamente dopo un over. Succede di tutto nella sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. I pugliesi erano avanti di ben undici lunghezze ad un minuto dal termine ma, complice qualche scelta errata di troppo, hanno subito ladegli avversari. Qusesti hanno trovato l’aggancio ad un secondo dal termine grazie alla tripla di Russell. Al supplementare, però, gli uomini di Vitucci hanno fatto loro la partita, loro che nonvano in campionato da ben tre match. Prestazioni clamorose per Nick Perkins (25 punti) da una parte e Tomas Dimsa (26 punti) ...

Advertising

Eurosport_IT : Dopo 11 vittorie consecutive si ferma la corsa dell'Olimpia Milano: l'Allianz Trieste vince il lunch match ??????… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 49-38 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #49-38 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Treviso 61-57 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Treviso #61-57 #Serie - supportersmagaz : La @HappycasaNBB é sempre avanti, fino all'86-76 a 50 secondi ma una serie di errori e un'incredibile tripla di Rus… - SassiLive : BASKET, SERIE D, 7^ GIORNATA, VIRTUS MATERA LOTTA MA SI ARRENDE ALLA CAPOLISTA CANIUSUM: 96-63 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

2021 - 2022B Girone B Squadra Bologna 2016 Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna2016 , che dopo Fiorenzuola, perde nettamente per la seconda domenica di fila in casa della ...2021 - 2022A Tabellino partita Virtus Bologna - Fortitudo Bologna Squadra in casa Virtus Bologna Squadra avversaria Fortitudo Bologna Si è concluso il 111° derby della storia di Bologna ...Succede di tutto nella sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I pugliesi erano avanti di ben undici lunghezze ad un minuto dal termine ma, complice qualche scelta ...Gli highlights di Brescia-Cremona 86-73, sfida valevole per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket.