Basket, Serie A femminile 2021-2022: successo in trasferta per Lucca, Campobasso batte in casa Faenza (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sono disputate oggi le due partite che andavano a completare il quadro dell’undicesima giornata di Serie A di Basket femminile, nonostante il turno sia stato condizionato da diversi rinvii a causa di positività al COVID di diversi gruppi squadra (compreso il big-match tra Venezia e Schio). Facciamo un breve recap delle sfide giocate quest’oggi. FILA SAN MARTINO DI LUPARI – GESAM GAS E LUCE LE MURA Lucca 73-85 (24-27, 22-23, 13-16, 14-19) Importante successo in trasferta per Lucca, che espugna San Martino di Lupari (Padova) battendo la Fila per 73-85. Il match era iniziato con un discreto equilibrio (5-5), con le ospiti toscane che grazie a Dietrick e Wiese trovano un primo break (5-10) incrementando poi il vantaggio fino alla doppia cifra (5-15). ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Si sono disputate oggi le due partite che andavano a completare il quadro dell’undicesima giornata diA di, nonostante il turno sia stato condizionato da diversi rinvii a causa di positività al COVID di diversi gruppi squadra (compreso il big-match tra Venezia e Schio). Facciamo un breve recap delle sfide giocate quest’oggi. FILA SAN MARTINO DI LUPARI – GESAM GAS E LUCE LE MURA73-85 (24-27, 22-23, 13-16, 14-19) Importanteinper, che espugna San Martino di Lupari (Padova)ndo la Fila per 73-85. Il match era iniziato con un discreto equilibrio (5-5), con le ospiti toscane che grazie a Dietrick e Wiese trovano un primo break (5-10) incrementando poi il vantaggio fino alla doppia cifra (5-15). ...

