Basciano confessa l’interesse per Soleil | baci sul collo e primi approcci – VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Alessandroha confidato di essere interessato aSorge. Dopo circa 24 ore dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha già dormito avvinghiato con lei: “nemmeno con Alex una cosa simile…” e le ha dato uno suldi essere interessato asul... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

di essere interessato a Soleil: baci sul collo e primi approcci Prove tecniche di avvicinamento nella Casa del GF Vip .è entrato nel game con le idee chiare: conquistare ...ha fatto una sorta di dichiarazione ammettendo di apprezzare le attenzioni della Sorge: " ... Giacomo dici che devo aspettare perché altrimenti brucio le tappe? " Soleil sicon Giacomo ...Alessandro Basciano confessa il suo interesse per Soleil Sorge: baci sul collo e primi approcci, ecco cosa succede al Grande Fratello Vip.Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di tre nuovi concorrenti. Nella puntata di questa sera hanno varcato la fatidica Porta Rossa 3 new entry pronte a mettersi in gioco sino alla finale del ...