Advertising

Mediagol : Bari, Mignani: “Combattuto, fiero dei miei. Terranova? Episodio che ci dà più forza” - BariLive : Mignani contento a metà: 'Bari di carattere, è mancata la vittoria' - ILOVEPACALCIO : Palermo-Bari, Mignani: «Rosanero feriti nell'orgoglio dopo il derby, abbiamo dimostrato di essere forti» - Ilovepal… - Mediagol : Bari, Mignani: “Grande partita, abbiamo sofferto poco. Chiudiamo l’anno bene” - GDS_it : Il #Palermo porta via solo un punticino al #Bari. I rosanero non vanno oltre lo 0-0 al “Barbera” nel big match cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Mignani

...C tra Palermo eè finito a reti bianche. Un risultato giusto, maturato dopo una bella gara, giocata a ritmi alti. Nel primo tempo sono gli ospiti ad avere il predominio; la squadra di...- Ilsta prendendo campo. La squadra diha tanta qualità in attacco ed è difficile, per il Palermo, recuperare il pallone. 10 p.t. - Chance sprecata dal. Incomprensione tra Perrotta ...Nuova frenata del Palermo che, nella sfida di questo pomeriggio contro la capolista Bari, non va oltre lo 0-0 nell'ultimo match del girone di andata di Serie C. Malgrado i galletti fossero rimasti in ...Un Bari in 10 per più di 50 minuti riesce a uscire indenne dal “Renzo Barbera” di Palermo. Prestazione di alto livello in termini di organizzazione e ...