Bari: da due scuole la festa per la città Stamattina (Di lunedì 20 dicembre 2021) Di seguito il comunicato congiunto: L’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” e l’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”, che da decenni fanno scuola nello stesso quartiere, uniscono le loro energie per mettere in festa l’intera città. Perché “fare scuola” è, insieme, insegnare e proporre un’idea, un modello che ispiri la comunità e indichi una via da seguire: in un epoca in cui è necessario mantenere ancora le distanze, le due scuole mostrano come si possa essere uniti in un “Abbraccio in Musica”, mettendo a frutto una collaborazione che dura da anni, per realizzare un evento nello spirito più autentico del Natale. In occasione delle festività natalizie, gli alunni dell’orchestra scolastica dell’IC MassariGalilei, con gli alunni delle classi quarte di scuola primaria “Montello” e gli alunni delle classi quinte dell’XI Circolo ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Di seguito il comunicato congiunto: L’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” e l’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”, che da decenni fanno scuola nello stesso quartiere, uniscono le loro energie per mettere inl’intera. Perché “fare scuola” è, insieme, insegnare e proporre un’idea, un modello che ispiri la comunità e indichi una via da seguire: in un epoca in cui è necessario mantenere ancora le distanze, le duemostrano come si possa essere uniti in un “Abbraccio in Musica”, mettendo a frutto una collaborazione che dura da anni, per realizzare un evento nello spirito più autentico del Natale. In occasione delle festività natalizie, gli alunni dell’orchestra scolastica dell’IC MassariGalilei, con gli alunni delle classi quarte di scuola primaria “Montello” e gli alunni delle classi quinte dell’XI Circolo ...

Advertising

cifra73 : RT @TonioRussolillo: Messina, Gioia Tauro, Salerno Taranto etc. Ma questo è il meno, tra Bari e Napoli non esiste un solo treno che collegh… - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: Quanti like vogliamo regalare a queste due ragazze? ?? ?? la gara di Sofia Goggia: - justagem1nigirl : Cercando di prenotare la terza dose in provincia di Bari be like: non ti mostrano gli appuntamenti disponibili da q… - xmx_sava : @deporcdieu @robbstank11 @INerazzurro Due gobbi che non ci hanno pensato un minuto a sfruttare quello che gli agnel… - casciavit83 : RT @sscalciobari: Al Barbera lo scontro diretto fra le prime due delle classe finisce 0-0, con il Bari in 10 dal 41' del primo tempo. Un pa… -