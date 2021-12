Barcellona | manifestanti in piazza per chiedere l' introduzione del catalano nelle scuole

(Di domenica 19 dicembre 2021) Migliaia di persone sono scese per le via diper battersi in difesa dell'identita' linguistica. Genitori e insegnanti chiedono, infatti, l'del, che ha gia'...

Agenzia ANSA

Migliaia di persone sono scese per le via diper battersi in difesa dell'identita' linguistica. Genitori e insegnanti chiedono, infatti, l'introduzione del catalano nelle scuole, che ha gia' rischiato di scomparire ai tempi della ...Ancheha organizzato un presidio: altre migliaia dihanno protestato contro l'introduzione dei passaporti sanitari nella regione autonoma della Catalogna. Sul fronte opposto, ...Migliaia di persone sono scese per le via di Barcellona per battersi in difesa dell'identita' linguistica. Genitori e insegnanti chiedono, infatti, ...Famiglie e insegnanti catalani protestano contro la decisione della Corte Suprema di imporre lo spagnolo , seppur parzialmente, come lingua didattica ...