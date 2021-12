Banchero trascina sempre Duke | guarda i suoi 12 punti e 9 rimbalzi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Banchero trascina

La Gazzetta dello Sport

Il futuro azzurro Paoloè sempre protagonista con la maglia di Duke nel campionato Ncaa. Nella sfida vinta per 87 - 56 contro Elon, mette a segno 12 punti e 9 rimbalzi. Guarda gli highlights del matchcontinua così la sua scalata verso la vetta del Draft Nba dove è tra i favorita ad essere la prima scelta assoluta.L'italo-statunitense prende per mano Duke nel ritorno del campionato NCAA: 12 punti in 22 minuti per continuare a sognare di essere prima scelta nel prossimo Draft.