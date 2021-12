Ballando, il trionfo di Arisa e Vito Coppola: Bianca Gascoigne seconda, Sabrina Salerno e Morgan terzi (Di domenica 19 dicembre 2021) Arisa vince “Ballando con le stelle”. La coppia formata da Arisa e Vito Coppola ha vinto, come da pronostico, il talent condotto su Raiuno da Milly Carlucci, battendo nella sfida finale Bianca Gascoigne. terzi classificati Sabrina Salerno e Morgan. Morgan, dopo l’esclusione dalla finalissima, si è scagliato contro i giurati Lucarelli e Mariotto che gli hanno votato contro, preferendo in semifinale la futura vincitrice: «L’anno prossimo spero di non vedervi qua a rubare lo stipendio. Andreste licenziati». Al momento della premiazione, invece, Arisa ha dichiarato: «Nessuno credeva che sarei arrivata fino a qui». Ballando con le stelle, il ... Leggi su blog.libero (Di domenica 19 dicembre 2021)vince “con le stelle”. La coppia formata daha vinto, come da pronostico, il talent condotto su Raiuno da Milly Carlucci, battendo nella sfida finaleclassificati, dopo l’esclusione dalla finalissima, si è scagliato contro i giurati Lucarelli e Mariotto che gli hanno votato contro, preferendo in semifinale la futura vincitrice: «L’anno prossimo spero di non vedervi qua a rubare lo stipendio. Andreste licenziati». Al momento della premiazione, invece,ha dichiarato: «Nessuno credeva che sarei arrivata fino a qui».con le stelle, il ...

