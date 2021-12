BALLANDO CON LE STELLE: VINCONO ARISA E VITO COPPOLA, CLASSIFICA E RACCONTO DELLA FINALE (Di domenica 19 dicembre 2021) xxx ha vinto BALLANDO con le STELLE 2021. Una FINALE avvolta dalla magia del Natale, emozioni, ospiti d’onore e sorprese. Ecco cos’è successo nell’ultimo appuntamento dello show di Milly Carlucci, la regina di Rai1 che si conferma un’assoluta fuoriclasse DELLA televisione italiana. BALLANDO e la prova speciale di Natale La FINALE di BALLANDO con le STELLE si è aperta con la prima manche che ha visto scendere in pista le 6 coppie finaliste alle prese con la speciale prova di Natale tra slitte, renne, elfi e una magia di animazioni, omaggi a celebri fiabe e musiche a tema. ARISA – VITO COPPOLA; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 dicembre 2021) xxx ha vintocon le2021. Unaavvolta dalla magia del Natale, emozioni, ospiti d’onore e sorprese. Ecco cos’è successo nell’ultimo appuntamento dello show di Milly Carlucci, la regina di Rai1 che si conferma un’assoluta fuoriclassetelevisione italiana.e la prova speciale di Natale Ladicon lesi è aperta con la prima manche che ha visto scendere in pista le 6 coppie finaliste alle prese con la speciale prova di Natale tra slitte, renne, elfi e una magia di animazioni, omaggi a celebri fiabe e musiche a tema.; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Angela_akz : RT @justcallme_sug: SIMONE DI PASQUALE SEI TU BALLANDO CON LE STELLE, SEI TU IL NOSTRO BALLERINO PREFERITO, SEI TU #ballandoconlestelle - fanpage : Arisa e Vito Coppola sono i vincitori di #BallandoConLeStelle -