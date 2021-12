Ballando con le Stelle, ultima finale per Simone Di Pasquale. Milly Carlucci a FqMagazine: “Ecco cosa farà dopo” (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, Milly Carlucci ha parlato a lungo della “sua creatura”, Ballando con le Stelle. Il programma è arrivato alla finalissima e c’è stato modo di “analizzare” tutte le coppie in gara, con tanto di pagelle ma anche di commentare un addio annunciato la scorsa puntata, quello di Simone Di Pasquale. Il ballerino, dopo 16 anni, lascia la trasmissione di RaiUno. Ecco cosa farà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Ospite del talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti,ha parlato a lungo della “sua creatura”,con le. Il programma è arrivato alla finalissima e c’è stato modo di “analizzare” tutte le coppie in gara, con tanto di pagelle ma anche di commentare un addio annunciato la scorsa puntata, quello diDi. Il ballerino,16 anni, lascia la trasmissione di RaiUno.. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

