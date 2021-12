Ballando con le stelle, la Lucarelli lancia una frecciata al veleno ad Arisa che risponde a tono e la zittisce (Di domenica 19 dicembre 2021) All’interno di questa ultima edizione di Ballando con le stelle che si è conclusa esattamente nella serata di ieri, sabato 18 dicembre 2021, abbiamo avuto modo di conoscere ancora meglio Arisa. Stiamo parlando di una delle cantanti più importanti del nostro paese. Nel programma di Milly Carlucci ha fatto coppia con Vito Coppola, con il quale pare che ci sia stato anche un certo feeling. Ad ogni modo, pare proprio che la cantante abbia dimostrato ancora una volta di essere particolarmente schietta e sincera e di non avere assolutamente peli sulla lingua. Infatti, nel corso della serata di ieri Arisa ha voluto fare una confessione piuttosto spiazzante dopo essere stata tra l’altro punzecchiata dalla nota Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto? Ballando con le ... Leggi su baritalianews (Di domenica 19 dicembre 2021) All’interno di questa ultima edizione dicon leche si è conclusa esattamente nella serata di ieri, sabato 18 dicembre 2021, abbiamo avuto modo di conoscere ancora meglio. Stiamo parlando di una delle cantanti più importanti del nostro paese. Nel programma di Milly Carlucci ha fatto coppia con Vito Coppola, con il quale pare che ci sia stato anche un certo feeling. Ad ogni modo, pare proprio che la cantante abbia dimostrato ancora una volta di essere particolarmente schietta e sincera e di non avere assolutamente peli sulla lingua. Infatti, nel corso della serata di ieriha voluto fare una confessione piuttosto spiazzante dopo essere stata tra l’altro punzecchiata dalla nota Selvaggia. Ma cosa è accaduto?con le ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - max67650456 : RT @marziaronc: Amici siamo arrivati alla finalissima! Ringrazio tutti voi per l’affetto di queste settimane, vi aspetto tra pochissimo su… - Antimo_Mallardo : Come si festeggia quando scopri di essere top influencer di Ballando con le stelle alle spalle solo di Milly Carluc… -