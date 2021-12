Ballando con le stelle, incidente ‘hot’ per Sabrina Salerno durante l’esibizione in pista. Milly Carlucci interviene: “Si è sganciato, aiuto. Accorrete” (Di domenica 19 dicembre 2021) Sabrina Salerno protagonista di un incidente ‘hot’ durante la finale di Ballando con le stelle andata in onda ieri 18 dicembre su Rai 1. Dopo l’esibizione sulle note di ‘All i want for Christmas is you’ di Mariah Carey, la concorrente è rimasta letteralmente attaccata al compagno Samuel Peron. I due hanno cominciato a ridere e a quel punto la Milly Carlucci ha capito ed è intervenuta. “Si è sganciato il corpetto, aiuto. Reparto sartoriale, Accorrete, abbiamo bisogno di voi”, ha detto la padrona di casa. La coppia è uscita ed ha risolto tutto velocemente. E Guillermo Mariotto ha commentato: “Poteva essere un regalo di Natale… invece niente!”. La gara è poi proseguita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)protagonista di unla finale dicon leandata in onda ieri 18 dicembre su Rai 1. Doposulle note di ‘All i want for Christmas is you’ di Mariah Carey, la concorrente è rimasta letteralmente attaccata al compagno Samuel Peron. I due hanno cominciato a ridere e a quel punto laha capito ed è intervenuta. “Si èil corpetto,. Reparto sartoriale,, abbiamo bisogno di voi”, ha detto la padrona di casa. La coppia è uscita ed ha risolto tutto velocemente. E Guillermo Mariotto ha commentato: “Poteva essere un regalo di Natale… invece niente!”. La gara è poi proseguita ...

