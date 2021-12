Ballando con le Stelle, imprevisto bollente per Sabrina Salerno – VIDEO (Di domenica 19 dicembre 2021) Durante uno spettacolo può sempre accadere qualche imprevisto, ma di certo Sabrina Salerno non si aspettava di rischiare il Senza veli in tv nazionale a ‘Ballando con le Stelle’. LEGGI ANCHE => Monica Bellucci ospite a Domenica In, ma vi ricordate com’era agli esordi? Durante l’esibizione dell’ultima puntata del talent di Rai 1, a Sabrina si è slacciato il top giusto a fine esibizione, facendole prendere un bello spavento. La coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron è stata la prima a scendere in pista durante la finale, esibendosi sulle note del classico natalizio ‘All I Want for Christmas is You’. Tutto è andato liscio fino agli ultimi secondi, in cui Samuel ha fatto volteggiare in aria la showgirl: durante la presa il top ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) Durante uno spettacolo può sempre accadere qualche, ma di certonon si aspettava di rischiare il Senza veli in tv nazionale a ‘con le’. LEGGI ANCHE => Monica Bellucci ospite a Domenica In, ma vi ricordate com’era agli esordi? Durante l’esibizione dell’ultima puntata del talent di Rai 1, asi è slacciato il top giusto a fine esibizione, facendole prendere un bello spavento. La coppia formata dae Samuel Peron è stata la prima a scendere in pista durante la finale, esibendosi sulle note del classico natalizio ‘All I Want for Christmas is You’. Tutto è andato liscio fino agli ultimi secondi, in cui Samuel ha fatto volteggiare in aria la showgirl: durante la presa il top ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Eleonor002 : RT @teampretelli: Pierpaolo oggi insieme a zia Mara per intervistare i protagonisti di 'Ballando con le stelle' e per augurarci buone feste… - Lucil1Luciana : Ha proprio ragione, il motivo per il quale non guardo ballando con le stelle è la Lucarelli, spero di tornare a gua… -