BALLANDO CON LA LUCARELLI: HO SCHIVATO IL FUOCO AMICO, L’ARMATA FASCISTA E IL CANTANTE… (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di bilanci. Chi segue BALLANDO con le Stelle sa bene che non è solo una gara di ballo tra vip. Una scuola di vita, uno show dove si fa cultura e si mandano messaggi da servizio pubblico unendo il tutto in un mix perfetto. Una corazzata, una macchina oliatissima grazie a Milly Carlucci e alla famiglia di BALLANDO, a parte dalla giuria. La “migliore delle giurie”, come la definisce la padrona di casa. Guillermo Mariotto, il decano dei giurati dalla prima puntata del 2005, si è già espresso in diretta alla finale di BALLANDO: “Mai come questa volta il programma è diventato così formativo, speciale, divulgativo. Ci sono i tormentoni mediatici, i social ma la vera vincitrice sei tu per la gestione del manicomio e tutto quello che è successo, sempre con sorrisi ed eleganza“. Oggi parla Selvaggia LUCARELLI. Non è stata ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di bilanci. Chi seguecon le Stelle sa bene che non è solo una gara di ballo tra vip. Una scuola di vita, uno show dove si fa cultura e si mandano messaggi da servizio pubblico unendo il tutto in un mix perfetto. Una corazzata, una macchina oliatissima grazie a Milly Carlucci e alla famiglia di, a parte dalla giuria. La “migliore delle giurie”, come la definisce la padrona di casa. Guillermo Mariotto, il decano dei giurati dalla prima puntata del 2005, si è già espresso in diretta alla finale di: “Mai come questa volta il programma è diventato così formativo, speciale, divulgativo. Ci sono i tormentoni mediatici, i social ma la vera vincitrice sei tu per la gestione del manicomio e tutto quello che è successo, sempre con sorrisi ed eleganza“. Oggi parla Selvaggia. Non è stata ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Rosalbw1 : RT @Robituly1: Non la moglie che si sarà vista Ballando con le stelle per aggiornare il marito Pierpaolo Pretelli ?? ..#prelemi https://t.co… - cmdotcom : Sabrina #Salerno fuori di seno a 'Ballando con le Stelle': si apre il top, il VIDEO -