Ballando, Arisa e la frecciata ad Amadeus: scoppia la polemica social. Ecco cos'ha detto (Di domenica 19 dicembre 2021) La penultima concorrente a esibirsi alla finale di Ballando con le Stelle è Arisa . La cantantedi Sincerità porta sulla pista con il suo compagno (solo del talent? non si sa) Vito Coppola un valzer ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) La penultima concorrente a esibirsi alla finale dicon le Stelle è. La cantantedi Sincerità porta sulla pista con il suo compagno (solo del talent? non si sa) Vito Coppola un valzer ...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Massimo13061964 : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai I complimenti direi di no...L'avete pilotata sin dall'… - tamamaris : @Ballando_Rai @SabrinaSalerno @samuel_peron @SabrinaSalerno sei tu la vera vincitrice. Da troppo tempo sei lontana… -