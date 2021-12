Balenciaga | Gucci | Moncler alcuni dei brand moda che hanno ceduto al fascino del Metaverso Ma cos' è?

(Di domenica 19 dicembre 2021) È passato poco più di un mese da Connect 2021, la conferenza nella quale Mark Zuckerberg ha annunciato il nuovo nome della sua azienda, Meta – che comprende Facebook, Instagram e Whatsapp – e durante la quale ha pronunciato per la prima volta la parola, paventando un futuro interconnesso e ultra tecnologico forse non così distante. 30 giorni dopodichiara di avere già pronto un piano per portare il proprio universo anche nella sfera digitale, come ha dichiarato a BoF Cédric Charbit, Chief Executive della Maison, che ha rivelato inoltre come ilstia pensando alla costituzione di una vera business unit dedicata al. Sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di una bolla destinata a scoppiare o del futuro effettivo dell’industria dellae non solo, è bene ...

Advertising

3phraz : @marianazac Balenciaga...Gucci, Prada???? - Rewithluv : GUCCI PRADA BALENCIAGA - OwnPrety : RT @204Fashion: Gucci x Balenciaga - LatinaModels : LATINA MODEL MAGAZINE @latinamodelmagazine #louisvuitton #gucci #chanel #dior #balenciaga #armani… - giorgiahlm__ : ma ha la borsa Gucci-Balenciaga la Carrie che conosciamo noi l'avrebbe mai messa io dico no #sexandthecity -

Ultime Notizie dalla rete : Balenciaga Gucci

Donna Glamour

... The Hacker Project al via, in anteprima Se qualcuno come Dior ancora storce il naso davanti all'idea di mixare stile e logo di una maison con l'altra, invito che daè stato ...... dato che la maison compie 100 anni) firmataporta in passerella un tailleur con gonna midi e glitter over - all, che il direttore creativo ha "hackerato" dall'archivio di. E festa ...Con Metaverso si intende l’estensione di Internet per come lo conosciamo oggi in una realtà che non sarà parallela alla nostra, bensì ibrida, fluida e inter connessa, un ecosistema digitale che compre ...The Hacker Project di Balenciaga e Gucci: la collaborazione più esplosiva dell'anno è online e nelle boutique in anteprima.