Badminton | Mondiali Huelva 2021 | assegnati i titoli iridati | dominio asiatico in Spagna

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono terminati a, in, oggi, domenica 19 dicembre, idi: nelemerge il Giappone, che porta a casa due, ovvero singolare femminile e doppio maschile, un oro a testa per Singapore (singolare maschile), Cina (doppio femminile) e Thailandia (doppio misto). Tutte le finali si sono risolte in due set: nel singolare maschile Loh Kean Yew (Singapore), unico atleta non inserito tra le teste di serie ad essere giunto all’atto conclusivo, batte Kidambi Srikanth (India), mentre nel singolare femminile Akane Yamaguchi (Giappone) supera Tai Tzu Ying (Cina Taipei). Nel doppio maschile Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Giappone) regolano He Ji Ting / Tan Qiang (Cina), mentre nel doppio femminile Chen Qing Chen / ...

Sono terminati a Huelva, in Spagna, oggi, domenica 19 dicembre, i Mondiali 2021 di badminton: nel dominio asiatico emerge il Giappone, che porta a casa due titoli, ovvero singolare femminile e doppio ...Sono scattati a Huelva, in Spagna, oggi, domenica 12 dicembre, i Mondiali di badminton: la presenza dell'Italia alla rassegna iridata è durata 29 minuti. Nella giornata inaugurale, infatti, sul Campo ...