Azzurri Euro … Campioni (Di domenica 19 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Sei mesi fa iniziava una splendida esaltante cavalcata che poi, dopo trenta giorni, si chiudeva con la coppa Henry Delaunay alzata sotto il cielo di Londra davanti agli attoniti tifosi inglesi. Il gagliardetto di oggi racconta l’avvio di quella avventura nella partita contro la Turchia che segna l’esordio degli Azzurri a Roma con una rassicurante e inapputanbile vittoria. Prima di quell’incontro Chiellini porta il gagliardetto piegato e depositato all’interno dei pantaloncini e coperto dalla giacca della tuta. Nascosto, quasi come fosse un simbolo da non mostrare e da tenere in modo anonimo e diciamolo pure anche “sconveniente”. Capitan Chiellini e gagliardetto prima dell’inizio di Italia – Svizzera. Anche con la Turchia era conservato così Dalla Turchia questo gagliardetto, che con ogni probabilità è proprio quello ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 19 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Marco Cianfanelli) – Sei mesi fa iniziava una splendida esaltante cavalcata che poi, dopo trenta giorni, si chiudeva con la coppa Henry Delaunay alzata sotto il cielo di Londra davanti agli attoniti tifosi inglesi. Il gagliardetto di oggi racconta l’avvio di quella avventura nella partita contro la Turchia che segna l’esordio deglia Roma con una rassicurante e inapputanbile vittoria. Prima di quell’incontro Chiellini porta il gagliardetto piegato e depositato all’interno dei pantaloncini e coperto dalla giacca della tuta. Nascosto, quasi come fosse un simbolo da non mostrare e da tenere in modo anonimo e diciamolo pure anche “sconveniente”. Capitan Chiellini e gagliardetto prima dell’inizio di Italia – Svizzera. Anche con la Turchia era conservato così Dalla Turchia questo gagliardetto, che con ogni probabilità è proprio quello ...

Advertising

RobyPasy : RT @ilgiornale: Nel maxiemendamento del governo riduzioni di Irpef e Irap come chiesto dagli azzurri. Giacomoni: 'Così abbiamo convinto gli… - ilgiornale : Nel maxiemendamento del governo riduzioni di Irpef e Irap come chiesto dagli azzurri. Giacomoni: 'Così abbiamo conv… - zetagram : È possibile #guadagnare fino a #100 euro al giorno lavorando su Internet con un impegno di pochi minuti? La rispost… - FrancoScarsell2 : Sorteggio di Nations League davvero sfortunato per l'Italia di Mancini.L'urna di Nyon, ha riserva agli Azzurri test… - RepublikF1 : RT @Didit_ST: @RepublikF1 AZZURRI (EURO 2020) -