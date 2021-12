Avete mai visto Andrea, il figlio di Ornella Muti? Di una bellezza disarmante (Di domenica 19 dicembre 2021) Non tutti sanno che Ornella Muti ha un figlio bellissimo e molto conosciuto nel mondo dello spettacolo: ecco di chi si tratta. Ornella Muti è una delle donne più belle della televisione italiana. In tanti non sanno che l’attrice ha un bellissimo figlio maschio. In particolare, si chiama Andrea Facchinetti ed è nato dalla relazione con Federico Facchinetti. Quest’ultimo e la Muti si sono sposati nel 1988 e sono stati assieme per 8 anni. Ma andiamo a scoprire meglio chi è Andrea. Andrea Facchinetti: dal cinema alla tv Andrea Facchinetti non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Infatti, nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express”. Ha partecipato al programma assieme alla ... Leggi su topicnews (Di domenica 19 dicembre 2021) Non tutti sanno cheha unbellissimo e molto conosciuto nel mondo dello spettacolo: ecco di chi si tratta.è una delle donne più belle della televisione italiana. In tanti non sanno che l’attrice ha un bellissimomaschio. In particolare, si chiamaFacchinetti ed è nato dalla relazione con Federico Facchinetti. Quest’ultimo e lasi sono sposati nel 1988 e sono stati assieme per 8 anni. Ma andiamo a scoprire meglio chi èFacchinetti: dal cinema alla tvFacchinetti non è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Infatti, nel 2015 ha preso parte a “Pechino Express”. Ha partecipato al programma assieme alla ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Un po' di musica per tutti noi. Avete mai ascoltato la Sonata in do minore di Domenico Cimarosa? Eccola, interpre… - scemochileggeah : RT @mrsincoerenza: Unpopular Opinion: Ale Basciano non è tutta sta gran bellezza, non avete mai visto 2 tatuaggi e un sorriso appena uscit… - AnnaTagliafierr : RT @Mereditella: Con la stessa criminale nonchalance: ?? 'non abbiamo mai detto che i vaccinati non contagino e non si ammalino' vi dirann… - AdolescenzaIG : Gli occhi blu sono carini, ma avete mai visto degli occhi marroni a contatto con il sole? SEMBRANO DELLE PISCINE DI… - mrk4m1 : Basically, this ?? Vi siete fidati dello Stato. Avete imparato una lezione (spero): mai fidarsi dello Stato. -