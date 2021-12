Avellino-Foggia | le probabili formazioni

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ultima tappa del girone d’andata per l’. Una sfida dal sapore antico che riporterà in Irpinia – diciassette anni dopo – il tecnico Zdenek Zeman, oggi sullo scranno del. L’di Piero Braglia vuol dare continuità alla striscia di risultati utili consecutivi conquistati. Entrambe almeno sul campo hanno ottenuto gli stessi punti in classifica, 31. I satanelli devono fare i conti con una penalizzazione di quattro punti. All’appuntamento interno, Braglia confermerà il canonico 4-3-3. Unico assente di giornata Carriero appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Forte tra i pali; Dossena e Silvestri al centro della difesa; Ciancio a destra, Tito sul versante opposto; Aloi maggior indiziato a centrocampo con le conferme di Matera e D’Angelo; Kanoutè e Di Gaudio a ...

, sesta e settima in classifica, a confronto, mentre Monopoli e Turris affronteranno fuori casa rispettivamente Fidelis Andria e Paganese. Il Catanzaro, invece, ospita la Vibonese. ..., Fidelis Andria - Monopoli, Palermo - Bari, Taranto - Az Picerno e Virtus Francavilla Fontana - Juve Stabia per il campionato di calcio di serie C girone C. Inizio alle 14,30. In ...È il giorno del derby del sud tra Bari e Palermo. Alle 14.30, sul manto erboso del 'Barbera', si affronteranno le due squadre entrambe a caccia dei tre punti. I siciliani ...Ultimo turno del girone d'andata del girone C della serie C, gare in contemporanea alle ore 14.30. Palermo-Bari il clou, c'è anche Catanzaro-Vibonese, l'Avellino ruceve la ...