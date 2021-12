Avellino, agguato al centro commerciale: 30enne ferito da colpi di pistola (Di domenica 19 dicembre 2021) Paura ad Avellino al centro commerciale Tuka, dove un uomo ha aperto il fuoco contro il lounge bar Ultrabeat: ferito un uomo di 30 anni. agguato al centro commerciale irpino (via Getty Images)Serata di paura al centro commerciale Tuka di Avellino, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il malvivente avrebbe indirizzato i colpi di pistola al lounge bar ‘Ultrabeat‘, molto probabilmente per un regolamento di conti. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri del Comando Provinciale locale, dopo che i colpi di pistola hanno ferito anche un uomo. La vittima dei colpi di pistola sarebbe stato ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021) Paura adalTuka, dove un uomo ha aperto il fuoco contro il lounge bar Ultrabeat:un uomo di 30 anni.alirpino (via Getty Images)Serata di paura alTuka di, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il malvivente avrebbe indirizzato idial lounge bar ‘Ultrabeat‘, molto probabilmente per un regolamento di conti. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri del Comando Provinciale locale, dopo che idihannoanche un uomo. La vittima deidisarebbe stato ...

