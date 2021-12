Australian Open 2022, Jennifer Brady rinuncia allo Slam di Melbourne, Camila Giorgi sogna di essere testa di serie (Di domenica 19 dicembre 2021) Il conto alla rovescia prosegue velocemente e l’inizio degli Australian Open, previsto il 17 gennaio, si avvicina. In vista del primo Slam della stagione 2022 non mancano le defezioni. A non prenderà parte al torneo, sul versante femminile, saranno giocatrici importanti come Bianca Andreescu, Serena Williams e Karolina Pliskova. Ebbene, questo elenco è stato aggiornato con l’assenza della finalista dell’edizione 2021 Jennifer Brady. L’americana, dopo aver annunciato di soffrire di una fascite plantare al piede sinistro nel corso degli Internazionali d’Italia a Roma, ha limitato di molto il proprio impegno agonistico. Non a caso, il suo ultimo torneo disputato è stato il WTA 1000 di Cincinnati dell’agosto scorso. Stando a quanto riportano le cronache, Brady si è già ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Il conto alla rovescia prosegue velocemente e l’inizio degli, previsto il 17 gennaio, si avvicina. In vista del primodella stagionenon mancano le defezioni. A non prenderà parte al torneo, sul versante femminile, saranno giocatrici importanti come Bianca Andreescu, Serena Williams e Karolina Pliskova. Ebbene, questo elenco è stato aggiornato con l’assenza della finalista dell’edizione 2021. L’americana, dopo aver annunciato di soffrire di una fascite plantare al piede sinistro nel corso degli Internazionali d’Italia a Roma, ha limitato di molto il proprio impegno agonistico. Non a caso, il suo ultimo torneo disputato è stato il WTA 1000 di Cincinnati dell’agosto scorso. Stando a quanto riportano le cronache,si è già ...

