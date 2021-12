Australia | morto sesto bimbo dopo tragedia castello gonfiabile

(Di domenica 19 dicembre 2021) Unbambino di 11 anni èin ospedale tre giornil'incidente a unavvenuto in. Lo ha reso noto la polizia. Il bambino è deceduto per le ferite riportate ...

Intre giorni dopo l'incidente del castello gonfiabile la polizia dà oggi notizia della morte di un sesto bambino di 11 anni. Il bambino èin ospedale per le ferite riportate dopo che ...Un sesto bambino, di 11 anni, èin ospedale a tre giorni dall' incidente avvenuto su un castello gonfiabile in. A dare l'informazione sul decesso è stata la Polizia. Il bambino, come scrive anche 7news , èper ...Si aggrava il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Australia dove un castello gonfiabile è stato sollevato dal forte vento mentre era in corso una festa di fine anno scolastico in un istituto ...Si aggrava il bilancio della tragedia di tre giorni fa durante la festa di fine anno scolastico. L'inchiesta dovrà stabilire le responsabilità ...