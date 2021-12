Aumentano ricoveri e terapie intensive, sale l'Rt. Bollettino da incubo: le regioni a rischio (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagi in calo ma Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva, Nelle ultime 24 ore, infatti, in l'Italia si registrano 24.259 nuovi casi di coronavirus a fronte di 566.300 tamponi (il giorno precedente erano stati 28.064 su 697.740 test). Lo riporta il ministero della Salute nel Bollettino di oggi 19 dicembre. I morti sono 97 (sabato erano stati 123). I guariti sono stati 9.403. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+13) e i ricoveri nei reparti Covid (+150). Il tasso di positività si attesta al 4,3 per cento (ieri sabato 18 dicembre era 4 per cento). In particolare, sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto alle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 78. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagi in calo manei reparti ordinari e in terapia intensiva, Nelle ultime 24 ore, infatti, in l'Italia si registrano 24.259 nuovi casi di coronavirus a fronte di 566.300 tamponi (il giorno precedente erano stati 28.064 su 697.740 test). Lo riporta il ministero della Salute neldi oggi 19 dicembre. I morti sono 97 (sabato erano stati 123). I guariti sono stati 9.403.gli ingressi in terapia intensiva (+13) e inei reparti Covid (+150). Il tasso di positività si attesta al 4,3 per cento (ieri sabato 18 dicembre era 4 per cento). In particolare, sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto alle ultime 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 78. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono ...

Advertising

Libero_official : #Bollettino di oggi 19 dicembre: 24.259 nuovi casi di #Covid. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+13) e i… - infoitinterno : Coronavirus, 24.259 contagi in un giorno: aumentano ricoveri (+150) e tasso di positività (4,3%). 97 i morti - mariamworldart : RT @HBritaly: #Pfizer #vaccini #minorenni #bambini #ricoveri #Vietnam ??????Disastro Pfizer in Vietnam. Lotto ritirato a Than Hoa. Aumentan… - globalistIT : - telodogratis : Covid19 Sicilia, 1.212 nuovi casi, 339 i guariti aumentano ancora i ricoveri in ospedale e terapia intensiva -