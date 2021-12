Attestazione di civica benemerenza ad Adriano Ferraiolo

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ha ricevuto l’didall’amministrazione comunale di?Cava de’?Tirreni,, il maestro burattinaio, noto non solo in Campania ma in tutt’Italia, dove da decenni si esibisce con il suo teatro viaggiante ed i suoi burattini, Pulcinella in primis. La cerimonia voluta dal sindaco Servalli, si è tenuta lo scorso giovedì, nel Palazzo di Città, alla presenza dei familiari di Ferraioli e dei rappresentanti della giunta cittadina. “Sono molto emozionato e grato al sindaco?Servalli per avermi voluto onorare di questo importante riconoscimento” ha commentato prima dell’inizio della cerimonia. “E’ bello quando nei comuni, della terra dove sono nato e cresciuto, ci si ricordi di me e del lavoro che da anni svolgo con amore e passione.?Questo non ...