Atreju | Quirinale | Centrodestra e relazioni europee La leader Giorgia Meloni tra ambiguità e successi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sono giorni in cui i giornalisti che seguono da anni la politica faticano a fare previsioni. Tutto sembra cambiare non dì settimana in settimana, ma quasi dì giorno in giorno. Anche rispetto all’ipotesi dì cui più si parla: il trasloco dì Mario Draghi alo, invece, la conferma della sua permanenza a palazzo Chigi. Maria Latella, anchorwoman Segui su affaritaliani.it

Nei giorni scorsi, nel discorso conclusivo di, la leader di Fdi Giorgia Meloni ha chiesto un candidato "patriota" per la successione aldi Sergio Mattarella. "Il centrodestra - ha detto - ha i numeri per essere determinante per l'...... e sulè una Sfinge, gli italiani vogliono Draghi (o Berlusconi): ma a patto ...americano oltre che dalla Meloni che l'ha trasformata in un ospite specialissimo alla festa di. ...Patriota ma non nazionalista, donna ma anche uomo se delle istituzioni, rappresentativo del sentire comune ma anche scelto grazie ai voti del centrodestra che sentono di avere l’occasione di essere de ...Oggi la Meloni invoca un "patriota" come capo dello Stato. Nel 2009 l'allora premier tenne uno storico discorso ad Onna nei tragici giorni del terremoto che piegò l'Abruzzo: "Gli italiani liberi della ...